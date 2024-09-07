Туркменистан и ООН обсудили укрепление сотрудничества в области прав человека

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с Матильдой Богнер, Региональным представителем Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии. Стороны обсудили перспективы укрепления взаимодействия между Туркменистаном и УВКПЧ ООН, подчеркнув важность многопланового партнерства для совершенствования демократических институтов и эффективного выполнения обязательств в области прав человека, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности Межведомственной комиссии Туркменистана по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права. Особое внимание было уделено реализации «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы».

Участники обсудили итоги диалогов в рамках Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитета по правам ребенка. Была подчеркнута важность системной работы по реализации рекомендаций, полученных в результате этих диалогов.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с ООН в сфере образования в области прав человека.