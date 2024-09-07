Стипендию имени Махтумкули учредил Карачаево-Черкесский университет

На фото: портрет Махтумкули кисти Айхана Хаджиева, 1947 год

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева учредил стипендию имени Махтумкули Фраги для иностранных студентов, передает ТАСС со ссылкой на слова и.о. ректора вуза Таусолтана Узденова.

Размер стипендии — 10 тысяч рублей. Претендовать на стипендию, носящую имя туркменского классика, смогут только отличники и активисты-общественники.

«В нашем вузе обучается много студентов из Туркменистана. В год 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги — великого туркменского поэта и мыслителя, решено установить стипендию его имени для иностранных студентов», — сказал Узденов.

Первые сертификаты вручены магистрантке естественно-географического факультета Алтын Бекмырадовой и аспирантке института филологии Огулнар Тораевой.

Международная организация тюркской культуры объявила 2024-й Годом Махтумкули — великого поэта и мыслителя тюркского мира. 300-летний юбилей Махтумкули также включен в список знаменательных дат, празднуемых совместно с ЮНЕСКО.