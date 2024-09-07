Самая большая золотая рыбка в мире умерла во Франции

Золотая рыбка по имени Морковка, признанная самой крупной в мире, скончалась во Франции, сообщает runews24.ru со ссылкой на Daily Mail.

Гигантский оранжевый карп был обнаружен без признаков жизни в рыболовном пруду Bluewater Lakes в Шампани. Хотя точный возраст Морковки остается неизвестным, эксперты предполагают, что она прожила около 20 лет и умерла от старости. Её яркая окраска и впечатляющий вес в 30 килограммов сделали её настоящей мировой знаменитостью.

Морковка была не просто рыбой, а настоящим символом удачи для рыболовов со всего мира. Энтузиасты специально приезжали в Шампань, чтобы попытать счастья в поимке этого легендарного карпа, неизменно отпуская его обратно в воду после фотосессии.

В память о Морковке у пруда установили мемориальную табличку. Представители Bluewater Lakes отметили уникальность рыбы и сообщили, что её наследие будет жить в потомстве – два её малька уже подрастают, причем один из них достиг веса в 18 килограммов.