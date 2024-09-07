Мерген Оразов и Роберто Мартинес обсудили тенденции развития современного футбола

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Мерген Оразов провел встречу с наставником португальской национальной команды Роберто Мартинесом в Лиссабоне. Во время встречи тренеры обсудили тенденции развития современного футбола и важные аспекты тренерской профессии.

Визит Оразова в Португалию организован при поддержке Федерации футбола Туркменистана, АФК и УЕФА. Целью поездки является ознакомление с тренировочным процессом одной из ведущих европейских сборных. Стажировка туркменского тренера продлится до 10 сентября.

Накануне Мерген Оразов присутствовал на матче Лиги Наций между сборными Португалии и Хорватии, завершившемся со счетом 2:1 в пользу хозяев. Этот матч стал историческим благодаря голу Криштиану Роналду, который стал 900-м в карьере португальского нападающего.

Роберто Мартинес, возглавивший сборную Португалии в январе 2023 года, имеет богатый тренерский опыт. Под его руководством португальская команда дошла до четвертьфинала Евро-2024. Ранее Мартинес работал со сборной Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.

Для наставника сборной Туркменистана эта стажировка имеет особое значение в преддверии решающего отборочного раунда на Кубок Азии 2027 года. Жеребьевка третьего отборочного раунда состоится 19 декабря, где определятся соперники туркменской команды в борьбе за путевку в финальную стадию турнира.

Георгий АСЛАНЯН