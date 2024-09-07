Кыргызстан запускает свободную продажу золотых слитков

С начала сентября 2024 года Кыргызстан начал свободную продажу золотых мерных слитков собственного производства, сообщает «Российская Газета».

Теперь каждый желающий может приобрести золотые слитки высшей пробы 999,9 весом от 1 до 100 граммов в фирменном магазине ОАО «Кыргызалтын». Особое внимание уделено подлинности и прозрачности: каждый слиток снабжен уникальным QR-кодом, гарантирующим его происхождение.

Цены на золотые слитки будут динамичными и конкурентоспособными. Они будут обновляться ежедневно на основе котировок Лондонской биржи и устанавливаться в национальной валюте Кыргызстана. Важно отметить, что предусмотрена возможность обратного выкупа слитков, что повышает ликвидность этого инвестиционного инструмента.