Иран и Узбекистан стартовали с побед в отборе к ЧМ-2026

Сборные Ирана и Узбекистана успешно начали свой путь в третьем отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2026 года.

Иран одержал домашнюю победу над командой Кыргызстана. Единственный гол в матче на 34-й минуте забил нападающий итальянского «Интера» Мехди Тареми, успешно сыграв на добивании.

Сборная Узбекистана в Ташкенте со счетом 1:0 обыграла команду КНДР. Автором единственного гола стал Джалолиддин Машарипов, который на 20-й минуте эффектным ударом в девятку замкнул передачу Шерзода Насруллаева. Стоит отметить, что на 40-й минуте игрок сборной КНДР Кук-Чол Канг не реализовал пенальти.

В этом отборочном раунде 18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По результатам группового этапа две лучшие команды из каждой группы напрямую квалифицируются на чемпионат мира 2026 года. Сборные, занявшие третье и четвертое места, продолжат борьбу в четвертом раунде, где будут разыграны еще две прямые путевки на мундиаль и место в межконтинентальном плей-офф.

Напомним, сборная Туркменистана завершила свой путь в отборе на ЧМ-2026 еще во втором отборочном раунде. Команда под руководством Мергена Оразова выступала в группе «Е» вместе со сборными Ирана, Узбекистана и Гонконга. По итогам встреч туркменская сборная набрала 2 очка и заняла третье место, опередив Гонконг по дополнительным показателям, но лишилась шансов на выход в финальную стадию чемпионата мира.

Однако для сборной Туркменистана борьба за международные турниры не закончена. Команда продолжит сражаться за попадание на Кубок Азии-2027. 19 декабря состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Кубка Азии 2027 года, в ходе которой Туркменистан узнает своих будущих соперников. Согласно регламенту, будут сформированы шесть групп, и только победители групп получат право участвовать в финальной стадии Кубка Азии 2027, которая пройдет в Саудовской Аравии.