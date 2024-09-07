В Абу-Даби состоялась встреча послов Туркменистана и Таджикистана

Новый посол Республики Таджикистан в Объединенных Арабских Эмиратах Ашрафджон Гулов посетил с визитом вежливости Посольство Туркменистана в Абу-Даби, где был принят послом Сердармаммедом Гараджаевым.

В ходе встречи стороны обсудили позитивное состояние двусторонних отношений между Туркменистаном и Таджикистаном и отметили, что недавние визиты на высоком уровне способствовали укреплению сотрудничества в различных областях.

Дипломаты подчеркнули потенциал для расширения сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции и энергетика.

Стороны подтвердили свою приверженность расширению дипломатического взаимодействия и сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне с акцентом на дальнейшее углубление связей между двумя странами и ОАЭ, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Абу-Даби.