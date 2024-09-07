Выставка «Потомкам запомнится Махтумкули» открылась в Санкт-Петербурге, в новом здании Российской национальной библиотеки.

Подготовленная Отделом национальных литератур, выставка посвящена 300-летию со дня рождения великого поэта, философа и классика туркменской литературы и продолжит свою работу до 30 сентября, сообщается на сайте библиотеки.

Среди экспонатов библиографические указатели: «История изданий произведений Махтумкули Фраги, 1879-2014» Алмаза Язбердиева, «Указатель стихотворений Махтумкули» Ахметзаки Валиди Тоган, «Описание рукописей Махтумкули» Аннакурбана Аширова.

Посетителей заинтересует и сборник стихотворений поэта на туркменском языке, опубликованный востоковедом Николаем Остроумовым в Ташкенте в 1907 году, и первый сборник стихов классика, вышедший в частной типографии в Астрахани в 1912 году.

В витринах библиотеки представлены сочинения поэта, дополненные переводами на национальные языки. Также интересна статья поэта Арсения Тарковского о проблемах перевода произведений Махтумкули Фраги.

Отдельное место в экспозиции занимают исследования творчества туркменского поэта.

Произведения Махтумкули известны по всему миру и не теряют своей актуальности, ведь в них ярко отражены непреходящие общечеловеческие ценности – любовь к Родине, духовность, гуманизм, миролюбие, призыв к созиданию, дружбе и братству. Стихотворения Махтумкули Фраги переведены на многие языки, в разных странах ему установлены памятники.