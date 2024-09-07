АФК упростила лицензирование туркменских футбольных клубов для участия в международных турнирах

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) внесла изменения в процесс лицензирования туркменских футбольных клубов, облегчив их участие в международных соревнованиях. Начиная с сезона 2025/26, клубы, получившие лицензию для участия в Высшей лиге Туркменистана, автоматически будут допущены к участию в Лиге вызова АФК без необходимости получения дополнительной лицензии, сообщает ФФТ.

Федерация футбола Туркменистана объявила о начале процесса лицензирования с 1 октября для участия в Высшей лиге Туркменистана сезона-2025 и соревнованиях АФК в сезоне 2025/26.

Однако для участия в турнирах более высокого уровня, таких как Элитная Лига чемпионов и Лига чемпионов АФК-2, клубам по-прежнему потребуется получение отдельной лицензии.