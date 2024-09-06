Туркменский город Аркадаг получил три награды на World Smart City Expo 2024

Туркменский город Аркадаг получил три награды на Международной выставке умных городов World Smart City Expo 2024, которая проходит в городе Гоян Республики Корея. Об этом сообщает посольство Туркменистана в Корее.

«Умный город» Аркадаг стал первым в церемонии награждения. Туркменская делегация была удостоена следующих трех наград:

Excellence Award – награда за выдающиеся достижения (туркменский город стал единственным обладателем этой награды). Foreign City Award — награда «Иностранный город». WSCE 2024 Contribution Award — награда за вклад в развитие WSCE 2024.

Во время церемонии награждения с благодарственной речью выступил глава туркменской делегации председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д. Оразов.

В своем выступлении он отметил высокий уровень организации мероприятия, сказав, что на этой выставке были представлены технологии и системы, отвечающие современным требованиям «умных городов». Он также подчеркнул, что награды, присужденные «умному городу» Аркадаг, свидетельствуют о достижениях градостроительной политики Туркменистана, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан представил новый город Аркадаг на World Smart City Expo в Республике Корея