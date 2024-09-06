Туркменский город Аркадаг получил три награды на World Smart City Expo 2024

Туркменский город Аркадаг получил три награды на World Smart City Expo 2024

Туркменский город Аркадаг получил три награды на Международной выставке умных городов World Smart City Expo 2024, которая проходит в городе Гоян Республики Корея. Об этом сообщает посольство Туркменистана в Корее.

«Умный город» Аркадаг стал первым в церемонии награждения. Туркменская делегация была удостоена следующих трех наград:

  1. Excellence Award – награда за выдающиеся достижения (туркменский город стал единственным обладателем этой награды).
  2. Foreign City Award — награда «Иностранный город».
  3. WSCE 2024 Contribution Award — награда за вклад в развитие WSCE 2024.

Во время церемонии награждения с благодарственной речью выступил глава туркменской делегации председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д. Оразов.

В своем выступлении он отметил высокий уровень организации мероприятия, сказав, что на этой выставке были представлены технологии и системы, отвечающие современным требованиям «умных городов». Он также подчеркнул, что награды, присужденные «умному городу» Аркадаг, свидетельствуют о достижениях градостроительной политики Туркменистана, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан представил новый город Аркадаг на World Smart City Expo в Республике Корея