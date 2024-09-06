Туркменская делегация принимает участие в молодежном форуме «Берега» в Астрахани

Туркменская делегация принимает участие в Молодёжном образовательном форуме Южного федерального округа «Берега» в Астрахани, основными участниками которого являются молодые лидеры стран Прикаспия.

В числе участников ведущие предприниматели и специалисты в области туризма, бренд-менеджмента, диджитал-брендинга, маркетинга и урбанистики.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистане», в составе туркменской делегации, которую возглавил председатель Совета Молодёжной организации Туркменистана им. Махтумкули Балканского велаята, депутат VII созыва Меджлиса Туркменистана Гуванч Чендиров, – представители бизнес-сообщества, центрального Совета Молодёжной организации, Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Туркменского государственного института экономики и управления.

На площадке российского форума, в котором также участвуют специалисты из Ирана, Казахстана и Азербайджана, идёт активная работа по обсуждению наиболее актуальных направлений экономического развития Прикаспийского региона, который активно превращается в настоящий туристический хаб.

Помимо прочего, предусмотрены семинары по изучению способов организации проектной деятельности.

Отдельный курс мастер-классов посвящён программе продвижения и внедрения брендов. В их рамках участники смогут подробнее узнать о «блогтурах», «мерчах», туристических продуктах и многом другом.

Для участников также подготовлена и культурная программа.

Ранее мы сообщали, что в рамках Молодежного образовательного форума «Берега» туркменские представители возложили цветы к памятнику Махтумкули.