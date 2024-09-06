Посольство Италии в Туркменистане открывает вакансию административного помощника

Посольство Италии в Туркменистане объявило о наборе сотрудника на должность административного помощника. Предлагается краткосрочный контракт сроком на 6 месяцев.

Кандидатам, заинтересованным в этой возможности, следует обратить внимание на крайний срок подачи заявок: 14:00 понедельник, 16 сентября 2024 года.

Для получения более подробной информации о требованиях к кандидатам и процессе подачи заявок, посетите официальную страницу посольства Италии в Туркменистане в социальной сети.