Посольство Индии в Ашхабаде провело акцию по посадке деревьев

Посольство Индии в Туркменистане совместно с Туркменским государственным университетом имени Махтумкули 4 сентября провело акцию по посадке деревьев в Ашхабаде.

Саженцы были высажены на территории ТГУ имени Махтумкули.

В акции приняли участие посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат и ректор ТГУ Оразгелди Овезсахедов.

Как сообщает Посольство в соцсетях, акция была организована в рамках инициативы #Plant4Mother, призванной способствовать продвижению зелёного будущего планеты.