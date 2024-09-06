Названы самые продаваемые смартфоны лета 2024

Аналитическая компания Counterpoint Research представила отчет о самых востребованных бюджетных смартфонах за второй квартал 2024 года, демонстрирующий значительный рост рынка в сегменте устройств стоимостью до $150, сообщает gazeta.ru.

Согласно данным исследования, на долю бюджетных смартфонов приходится впечатляющие 37% мировых продаж. Эксперты связывают этот тренд с активным внедрением флагманских функций в доступные модели, что делает их более привлекательными для широкого круга потребителей.

Общий объем продаж смартфонов во втором квартале 2024 года превысил 100 миллионов единиц, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи наиболее популярных бюджетных моделей показали еще более впечатляющий рост — на 21% по сравнению с первой половиной 2023 года.

Лидером рейтинга стал Redmi 13C 4G, захвативший 4,1% рынка. За ним следуют Samsung Galaxy A05 с долей 4% и Galaxy A15 4G с 3,3%. Четвертое и пятое места разделили 5G-версия Redmi 13C и Redmi A3, каждый с долей 2,4%.

В топ-10 также вошли Samsung Galaxy A05s (2,3%), Tecno Spark Go 2024 4G (1,7%), а также три модели от Oppo: A18 (1,5%), A58 4G (1,4%) и A38 (1,4%).