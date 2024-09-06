Музыканты из Туркменистана участвуют в Цинандальском фестивале

Музыканты из Туркменистана участвуют в 6-м Цинандальском фестивале классической музыки, который проходит в Грузии с 31 августа по 8 сентября.

Пан-Кавказский молодежный оркестр объединил молодых музыкантов из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Турции и Украины. Участники сводного оркестра имеют возможность сотрудничать с всемирно известными дирижерами, педагогами и солистами.

Фестиваль, который с 2019 года ежегодно проводится в поместье Цинандали в регионе Кахетии в Грузии, представляет собой площадку классической музыки на стыке Европы и Азии с участием всемирно известных музыкантов, оркестров, артистов.

Помимо оркестровых программ, в этом году фестиваль «Цинандали» представит необычные сольные концерты и концерты камерной музыки с участием ведущих музыкантов мира.