Ливийский музыкант Хишам Эрриш: «Я так вдохновлен Туркменистаном, что мне захотелось сочинить песню!»

Известный музыкант-виртуоз Хишам Эрриш посетил Туркменистан с творческим визитом. Вчера в Ашхабаде он дал концерт в киноцентре «Туркменистан». Также Хишам побывал в туркменской консерватории, где встретился со студентами и педагогами.

Артист дал интервью корреспонденту «Туркменпортала», в котором рассказал, что полюбил игру на уде с детства. Где бы он ни был, он всюду любил слушать музыку и игру различных музыкантов. Со временем, совершенствуя свое мастерство, он много изучал историю уда, технику игры, в итоге выработал свою манеру исполнения и личное отношение к музыке.

На наш вопрос о том, что ему понравилось в Туркменистане, Хишам ответил следующее:

«Я так вдохновлен Туркменистаном, красотой Ашхабада, добротой здешних людей, что мне захотелось сочинить музыку, может, даже песню, и посвятить её этой замечательной стране! Также я побывал в консерватории, где мне продемонстрировали игру на туркменском дутаре. Я очень впечатлен этим музыкальным инструментом. Наши культуры очень близкие по духу и традициям, и я, непременно, создав свою композицию, посвященную Туркменистану, отправлю её вам», — пообещал артист.

Хишам один из тех музыкантов, кого не останавливают сложные задачи в творчестве. Переложив на уд сложнейший этюд Никколо Паганини Caprice 24 и исполнив его, Хишам сделал почти невозможное. Мало кто верил, что у него получится сыграть Caprice на уде, ведь даже для скрипки это достаточно сложная задача. Однако, Хишам сделал это непревзойденно, и такой новаторский прорыв в музыке можно назвать чудом. Вчера ашхабадцы и гости столицы стали очевидцами этого чудесного исполнения.

Сегодня Хишам Эрриш покинул туркменскую столицу, увезя с собой новые впечатления и идею вернуться сюда с новой программой. А в сердцах ашхабадцев он навсегда останется как виртуозный музыкант, ломающий стереотипы и границы между культурами.