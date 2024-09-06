Ливийский музыкант-виртуоз покорил ашхабадскую публику

Вчера в туркменской столице произошло знаковое культурное событие – ашхабадская публика впервые познакомилась с искусством уникального ливийского музыканта Хишама Эрриша (Hisham Errish), сообщает корреспондент «Туркменпортала».

Музыкант с первого аккорда своего уда (струнного щипкового инструмента) моментально покорил сердца зрителей.

Выступление в основном проходило соло – сцена, Хишам и его уд, но у всех, кто присутствовал в зале, в душе рождалась целая гамма эмоций: музыка, которую дарил артист, заполнила все время и пространство вокруг. При игре глаза Хишама светились счастьем, было очевидно, что музыкант получает большую радость и удовольствие от того, что он делает.

В программе концерта прозвучали как древние ливийские мелодии, так и музыкальные композиции на стыке культур и жанров. Артист показал всю красоту ливийской музыки, ее переливы, мелодику и характер. Он буквально, любовался ею, как драгоценностью, и вдохновлял всех вокруг. Зрители мысленно следовали за ним, внимая ритмичным бедуинским напевам, проходили путь каравана в далекой ливийской пустыне.

В ходе концерта Хишам совместно с туркменскими музыкантами исполнил композицию Нуры Халмамедова в собственной аранжировке. Зал был сражен наповал, никто не ожидал такого мощного, энергетического прочтения любимого туркменского композитора ливийским музыкантом.

В завершении вечера Хишам приготовил еще один сюрприз для публики: он исполнил на уде сложнейшее произведение Никколо Паганини Caprice 24, которое изначально было написано для скрипки. Публика аплодировала стоя, зал не хотел отпускать музыканта со сцены.

Хишам Эрриш – знаменитейший музыкант в Ливии, его творчество также хорошо известно поклонникам музыки Ближнего Востока и Европы. Артист умело сочетает древние ливийские мотивы с африканскими, арабскими и европейскими музыкальными традициями.

Концерт был организован Посольством Ливии в Ашхабаде. От всех зрителей вчерашнего концерта хочется выразить большую благодарность посольству и самому артисту за такой музыкальный подарок!