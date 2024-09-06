В Словакии запустили систему бесплатного проката спортинвентаря

Инновационный подход к популяризации здорового образа жизни набирает обороты в Европе. Словакия внедряет проект «умных» шкафчиков с бесплатным спортивным инвентарем, которые теперь появляются в парках и на спортивных площадках по всей стране, сообщает euro-pulse.ru.

Эти шкафчики предоставляют горожанам возможность бесплатно пользоваться различным спортивным оборудованием в течение 90 минут ежедневно. Ассортимент включает футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, а также гири, скакалки и фрисби. Цель проекта – сделать занятия спортом более доступными и привлекательными, особенно для тех, кто только начинает свой путь к активному образу жизни или не хочет носить с собой громоздкий инвентарь.

Для использования шкафчика достаточно установить специальное мобильное приложение, что делает процесс аренды простым и удобным. Эта система, разработанная местным стартапом, уже привлекла внимание других европейских стран. В конце августа первый такой шкафчик был установлен в одном из парков Будапешта.