Халмаммедов признан лучшим игроком чемпионата Туркменистана в августе

Нападающий футбольного клуба «Алтын асыр» Ровшенгельды Халмаммедов удостоен звания лучшего игрока чемпионата Туркменистана по итогам августа. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана (ФФТ).

Халмаммедов полностью заслужил это звание, отличившись пять раз в четырёх матчах, проведённых его командой в прошлом месяце. В 19-м туре Высшей лиги он забил два мяча в ворота «Мерва», а также оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Кубка Туркменистана против той же команды, став единственным игроком, забившим два гола в Кубке Туркменистана 2024.

Свой пятый гол в августе Ровшенгельды забил в ворота «Аркадага» в 20-м туре Высшей лиги. Таким образом, половину из своих восьми голов в текущем сезоне он забил после летнего перерыва, войдя в топ-5 самых результативных футболистов сезона.

Объявление лучшего футболиста месяца является одной из новых инициатив Федерации футбола Туркменистана. Эта традиция будет продолжена по итогам каждого месяца. Ровшенгельды Халмаммедов вошёл в историю туркменского футбола как первый игрок, получивший звание «Лучшего футболиста месяца».