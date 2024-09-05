Турция и Туркменистан: курс на углубление энергетического партнерства и расширение торговых связей

Анкара планирует масштабное расширение сотрудничества с Ашхабадом, нацеливаясь на амбициозные проекты в энергетической сфере и почти двукратное увеличение товарооборота. Об этом заявил посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок, раскрыв детали стратегического партнерства двух стран в интервью агентству «Анадолу».

Турецкая сторона видит в Туркменистане ключевого партнера не только в двусторонних отношениях, но и в контексте развития транспортных коридоров и укрепления связей в тюркском мире.

Демирок отметил исторически сложившиеся тесные связи между Турцией и Туркменистаном, напомнив о роли Турции как первой страны, признавшей независимость Туркменистана и открывшей посольство в Ашхабаде. По его словам, отношения между государствами, базирующиеся на общей истории, языке, религии и культуре, продолжают укрепляться, основываясь на принципах взаимного уважения и сотрудничества.

Особое внимание в интервью было уделено энергетическому сотрудничеству. Посол рассказал о недавно подписанных меморандумах о взаимопонимании в области природного газа и углеводородных ресурсов.

Демирок также затронул тему транспортного сотрудничества, подчеркнув стратегическое положение Туркменистана на маршруте Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Каспийское море. Он отметил важность портов Алят в Азербайджане, Актау в Казахстане и Туркменбаши в Туркменистане для развития комбинированных перевозок через Каспий.

Посол выразил надежду на то, что Туркменистан в ближайшем будущем станет полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ), подчеркнув, что это усилит сотрудничество в тюркском мире и внесет значительный вклад в развитие региона.

В заключение Демирок отметил, что текущая политическая и экономическая ситуация в мире, а также растущие экологические проблемы создают благоприятные условия для расширения сотрудничества между Турцией и Туркменистаном, особенно в энергетической сфере. Он подчеркнул необходимость оперативного начала сотрудничества, чтобы воспользоваться этим «окном возможностей» для взаимной выгоды обеих стран.