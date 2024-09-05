Туркменские представители возложили цветы к памятнику Махтумкули в Астрахани

Сегодня в Астрахани представители Гуманитарной ассоциации туркмен мира (Санкт-Петербургское и Астраханское отделение), Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, предпринимателей и студентов из Туркменистана совершили торжественное возложение цветов к памятнику великому мыслителю и поэту Востока Махтумкули Фраги, расположенному в сквере напротив Астраханского государственного университета.

Мероприятие состоялось в рамках Молодежного образовательного форума «БерегА», который в эти дни проходит в Астраханской области.

В год 300-летия туркменского классика во всех концах земного шара проходят торжественные юбилейные мероприятия. Этой осенью в Санкт-Петербурге также должно состояться открытие памятника Махтумкули Фраги.