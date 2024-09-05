Туркменские боксёры вышли в четвертьфинал первенства Азии среди юниоров

Четыре юных боксёра из Туркменистана достигли четвертьфинальной стадии на первенстве Азии по боксу среди юниоров, школьников и школьниц, проходящем в Аль-Айне, ОАЭ. Турнир собрал 462 спортсмена из 26 стран, соревнующихся в 13 весовых категориях среди юниоров и 15 весовых категориях среди школьников и школьниц.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», туркменскую команду представляют 10 боксёров под руководством тренеров Сапардурды Багыева и Мырата Паззыева. В четвертьфинал пробились Бегенч Какамырадов (до 50 кг), Абдырахман Реджепов (до 63 кг) и Сапаргельды Нурягдыев (до 70 кг). Какамырадов одержал победу в напряжённом поединке против Сивы Чайнаронга из Таиланда, выиграв раздельным решением судей 3:2. Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса отметила, что Какамырадов, поднявшийся на две весовые категории в этом году, считался одним из фаворитов в наилегчайшем весе до 50 кг.

Сапаргельды Нурягдыев также блестяще провёл свой поединок в 1/8 финала, одержав победу в третьем раунде ввиду явного преимущества над Нахяном Аль-Гафри из ОАЭ. Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса прокомментировала его выступление, отметив, что Нурягдыев «словно танцевал по всей площади ринга и наслаждался всеми моментами этого поединка».

В следующем раунде Какамырадов встретится с Фан-Рюи Шао из Тайваня, Нурягдыев – с Усманом Капаровым из Кыргызстана, а Реджепов – с иранским боксёром Ашканом Хашеми. Победители четвертьфиналов обеспечат себе как минимум бронзовую медаль.

К сожалению, четвёртому туркменскому боксёру, Эзбермухаммету Мыратдурдыеву, не удалось пройти дальше. В состязании школьников весовой категории до 58 кг он уступил Акбарджону Абдулаеву из Таджикистана раздельным решением судей 2:3.

В дни проведения первенства в Аль-Айне также состоялся чрезвычайный конгресс Азиатской конфедерации бокса (ASBC), в котором принял участие генеральный секретарь Федерации бокса Туркменистана Дурдымаммет Кульджаев. На конгрессе обсуждался вопрос перехода ASBC под эгиду World Boxing, однако большинство делегатов проголосовали за сохранение членства в Международной ассоциации бокса (IBA).