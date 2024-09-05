Туркменистан представил новый город Аркадаг на World Smart City Expo в Республике Корея

Павильон туркменского города Аркадаг представлен на Международной выставке умных городов World Smart City Expo-2024, открытие которой состоялось 3 сентября в городе Гоян Республики Корея.

Делегация Туркменистана приняла участие в церемонии открытия выставки, сообщается на сайте посольства Туркменистана в Корее.

Павильон «умного» города Аркадаг знакомит посетителей с его возможностями и особенностями.

World Smart City Expo в целом состоит из 116 павильонов. В выставке приняли участие провинции Республики Корея, представители на уровне министров, заместителей министров и губернаторов провинций из более 60 стран мира, отмечает источник.