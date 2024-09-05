Туркменистан и Швеция провели политические консультации в Стокгольме

В Стокгольме состоялись туркмено-шведские политические консультации, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и возможности их расширения. Туркменскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова, а шведскую – глава Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции Тобиас Тиберг.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в рамках встречи были затронуты вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая обеспечение мира и безопасности, борьбу с терроризмом, экологию, транспорт и энергетику. Особое внимание было уделено важности активного взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС.

Стороны выразили готовность развивать межпарламентское сотрудничество. В этой связи была достигнута договоренность о проведении онлайн-встречи между Группами дружбы двух стран в октябре текущего года. Также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах культуры и образования, включая возможность организации перекрестных дней культуры.

Шведская сторона подчеркнула свою заинтересованность в развитии отношений со странами Центральной Азии, в частности с Туркменистаном. Стороны договорились изучить возможности сотрудничества в сферах экологии, энергетики, а также между бизнес-сообществами двух стран.

В ходе консультаций была отмечена важность сотрудничества в рамках инициативы Европейского Союза Global Gateway и изучения новых форматов взаимодействия. Туркменская сторона пригласила шведскую делегацию принять участие в различных мероприятиях, организуемых Туркменистаном, и предложила использовать международные площадки для организации встреч на высшем уровне.