«Туркменарагатнашык» участвует во Всемирной выставке «умных городов» в Сеуле

Представители агентства «Туркменарагатнашык» в составе туркменской делегации принимают участие во Всемирной выставке «умных городов» (World Smart City Expo) в Сеуле. Визит, который продлится до 7 сентября, направлен на обмен опытом с Республикой Корея в сфере развития «умных городов», в частности, для оптимизации проекта города Аркадаг.

Основной целью поездки является изучение передовых технологий и практик в области здравоохранения для реализации медицинского кластера в новом городе.

В рамках визита запланированы встречи с корейскими производителями медицинского оборудования и посещение профильных заводов. Это позволит туркменским специалистам ознакомиться с последними достижениями в сфере медицинских технологий и оценить возможности их применения в городе Аркадаг.

Агентство «Туркменарагатнашык», входящее в структуру Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, играет ключевую роль в развитии телекоммуникационной инфраструктуры страны. Оно отвечает за реализацию государственной политики в области связи, включая местную и сотовую связь, интернет, почтовые услуги, цифровую экономику, кибербезопасность и спутниковую связь.

Участие представителей агентства в международной выставке подчеркивает стремление Туркменистана к внедрению инновационных решений в области городского планирования и телекоммуникаций. Это особенно актуально в контексте развития нового города Аркадаг, который планируется сделать образцом современного «умного города».