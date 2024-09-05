Руслан Мингазов отыграл полный матч за «Китчи» в чемпионате Гонконга

«Китчи» на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с «Норт Дистрикт» в матче первого тура Премьер-Лиги Гонконга по футболу.

В составе «Китчи» голы забили узбекский форвард Шерзод Темиров (22-я минута) и бразилец Жуниньо (70-я). У «Норт Дистрикт» отличились бразильцы Кенди (85-я) и Чулапа (90-я).

Туркменский полузащитник «Китчи» Руслан Мингазов вышел в стартовом составе, провел полный матч, но результативными действиями не отметился.

7 августа Руслан Мингазов в составе «Китчи» принял участие в товарищеском матче против мадридского «Атлетико».

В следующем туре 14 сентября «Китчи» дома примет «Саутерн Дистрикт».