Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в судебной системе
Кадровые решения в судебной системе принял Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов, подписав Указ о назначении и освобождении от должностей судей судов и присвоении им квалификационных классов.
Как сообщает TDH, в соответствии со статьями 54, 72 и 83 Закона Туркменистана «О суде» глава государства постановил:
- назначить Бяшимова Овезмырата Сапаргелдиевича заместителем председателя Балканского велаятского суда;
- назначить Розыева Атаджана Акмырадовича судьёй Каахкинского этрапского суда Ахалского велаята, освободив от должности судьи по административному и исполнительному производству Копетдагского этрапского суда города Ашхабад;
- назначить Суханбердиеву Язджемал Султанмуратовну судьёй Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс;
- назначить Аннаева Эзизмырата Акмырадовича судьёй по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
- назначить Рахымова Байрамгелди Чарыбердиевича судьёй по административному и исполнительному производству Керкинского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс.