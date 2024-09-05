Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в судебной системе

Кадровые решения в судебной системе принял Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов, подписав Указ о назначении и освобождении от должностей судей судов и присвоении им квалификационных классов.

Как сообщает TDH, в соответствии со статьями 54, 72 и 83 Закона Туркменистана «О суде» глава государства постановил: