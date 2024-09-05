Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в судебной системе

Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в судебной системе

Кадровые решения в судебной системе принял Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов, подписав Указ о назначении и освобождении от должностей судей судов и присвоении им квалификационных классов.

Как сообщает TDH, в соответствии со статьями 54, 72 и 83 Закона Туркменистана «О суде» глава государства постановил:

  • назначить Бяшимова Овезмырата Сапаргелдиевича заместителем председателя Балканского велаятского суда;
  • назначить Розыева Атаджана Акмырадовича судьёй Каахкинского этрапского суда Ахалского велаята, освободив от должности судьи по административному и исполнительному производству Копетдагского этрапского суда города  Ашхабад;
  • назначить Суханбердиеву Язджемал Султанмуратовну судьёй Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс;
  • назначить Аннаева Эзизмырата Акмырадовича судьёй по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ему 5-й квалификационный класс;
  • назначить Рахымова Байрамгелди Чарыбердиевича судьёй по административному и исполнительному производству Керкинского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс.