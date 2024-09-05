В двух клиниках Туркменистана установлены новые кислородные станции

В Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде и в Центре охраны здоровья матери и ребенка в Дашогузе появились две новые кислородные станции, успешно установленные ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Поддержка, предоставленная ЮНИСЕФ, включила закупку и установку станций, а также техническую помощь для обеспечения полной работоспособности станций и их интеграции в национальную систему здравоохранения. Эта поддержка расширяет услуги кислородной терапии в Туркменистане, способствует улучшению здравоохранения матерей и детей, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Данная поддержка базируется на продолжающемся сотрудничестве ЮНИСЕФ с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по кислородной терапии.

Кислород является жизненно важным медицинским ресурсом, необходимым для лечения респираторных заболеваний и управления широким спектром медицинских состояний, а также для улучшения общих показателей здоровья.

Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане отметил, что в дальнейшем ЮНИСЕФ продолжит тесно сотрудничать с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности для внедрения современных методов респираторной терапии в программы клинического обучения.