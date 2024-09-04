Футболистки «Олимпа» стали чемпионками Туркменистана 2024 года

Женская футбольная команда «Олимп» из Марыйского велаята завоевала титул чемпиона Туркменистана по итогам второго круга национального первенства, прошедшего в городе Мары. Команда продемонстрировала впечатляющие результаты, одержав четыре победы и сыграв вничью в пяти матчах второго круга, сообщает ФФТ.

Серебряным призером чемпионата стала команда «Алтын Тач» из Ашхабада, показавшая также высокий уровень игры. Во втором круге столичные футболистки уступили только чемпионкам, завершив остальные матчи крупными победами. Однако по итогам двух кругов «Олимп» сумел обойти соперниц и занять первое место.

Бронзовые медали завоевала команда «Мирас» из Лебапского велаята. Представительницы восточного региона проиграли только чемпионкам и серебряным призерам, одержав победы в остальных встречах.

Четвертое и пятое места разделили команды «Балкан» и «Ашхабад». Стоит отметить, что команда «Гургенч» из Дашогузского велаята снялась с соревнований во втором круге.