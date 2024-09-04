Ученые вырастили стволовые клетки крови в лаборатории

Австралийские ученые из Детского исследовательского института Мердока достигли значительного прогресса в области медицины, успешно вырастив стволовые клетки крови человека в лабораторных условиях. Это достижение открывает новые перспективы в лечении различных форм рака, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Nature Biotechnology.

Исследователи провели эксперименты на мышах, демонстрируя, что выращенные клетки способны функционировать в костном мозге так же эффективно, как и клетки из пуповинной крови.

Важность этого открытия обусловлена тем, что традиционные методы лечения рака, такие как химио- и лучевая терапия, могут повреждать кроветворные клетки в костном мозге. Хотя трансплантация стволовых клеток может помочь в восстановлении здоровых клеток, существующие методы ограничены доступностью донорских клеток и риском отторжения трансплантата. Новый метод позволяет получать стволовые клетки от самого пациента, что минимизирует риск отторжения и устраняет необходимость поиска донора.

Процесс создания стволовых клеток крови включал несколько этапов. Сначала клетки крови и кожи человека были перепрограммированы в плюрипотентные стволовые клетки путем активации четырех специфических генов. Затем эти клетки были дифференцированы в стволовые клетки крови за период около двух недель, что привело к образованию миллионов клеток крови.

При введении полученных клеток мышам с отсутствующей иммунной системой, в половине случаев наблюдалось формирование функционального костного мозга, способного производить клетки для переноса кислорода и борьбы с инфекциями.

Исследователи отмечают потенциал метода для создания практически неограниченного запаса стволовых клеток. Однако перед внедрением этой технологии в клиническую практику необходимо провести дополнительные исследования и тесты.