Представитель ветеринарной службы Туркменистана выступил на вебинаре «Единое здоровье»

Представитель ветеринарной службы Туркменистана выступил на вебинаре «Единое здоровье»

Арслан Солтанмырадов, начальник международного отдела Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана принял участие в вебинаре «Единое здоровье» для государств-членов Евразийской экономической комиссии и других стран Центральной Азии.

«Единое здоровье» — это комплексный, объединяющий подход, направленный на устойчивое равновесие и оптимизацию здоровья людей, животных и экосистем. После пандемии СОVID-19 концепция Единого здоровья вновь привлекла внимание, поскольку потребность в целостном и системном подходе к решению проблем здравоохранения в интерфейсе человек-животное-окружающая среда стала более очевидной.

В своем выступлении Арслан Солтанмырадов, который также является национальным координатором по «Единому Здоровью» от Министерства сельского хозяйства Туркменистана, отметил ключевой вклад ветеринарной службы Туркменистана в обеспечение здоровья животных, предотвращения распространения зоонозных заболеваний, а также безопасности продуктов животного происхождения.

Подход «Единое Здоровье» направлен на тесное сотрудничество между здравоохранением людей, защитой здоровья животных и охраной окружающей среды. Ветеринарная служба страны придаёт особое значение данному подходу и выполняет все необходимые мероприятия, способствующие устойчивому развитию ветеринарного сектора в регионе.

Общая цель вебинара — повысить потенциал государств-членов Евразийской экономической комиссии по внедрению подхода «Единое здоровье» для устранения угроз здоровью, возникающих на стыке животных, человека и окружающей среды. Конкретные цели:

  • Обмен опытом внедрения подхода «Единое здоровье» для укрепления безопасности в области здравоохранения в Республике Казахстан;
  • Содействие внедрению подхода «Единое здоровье» в других странах Центральной Азии;
  • Продвижение преимуществ Региональной лабораторной сети по устойчивости к противомикробным препаратам в пищевой промышленности и сельском хозяйстве в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
  • Предоставление обновленной информации о предстоящих мероприятиях четырехстороннего альянса и возможностях для ускорения внедрения инициативы «Единое здоровье» в государствах-членах ЕЭК.

Вебинар организован совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией по охране здоровья животных (ВОЗЖ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).