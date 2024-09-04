Представитель ветеринарной службы Туркменистана выступил на вебинаре «Единое здоровье»

Арслан Солтанмырадов, начальник международного отдела Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана принял участие в вебинаре «Единое здоровье» для государств-членов Евразийской экономической комиссии и других стран Центральной Азии.

«Единое здоровье» — это комплексный, объединяющий подход, направленный на устойчивое равновесие и оптимизацию здоровья людей, животных и экосистем. После пандемии СОVID-19 концепция Единого здоровья вновь привлекла внимание, поскольку потребность в целостном и системном подходе к решению проблем здравоохранения в интерфейсе человек-животное-окружающая среда стала более очевидной.

В своем выступлении Арслан Солтанмырадов, который также является национальным координатором по «Единому Здоровью» от Министерства сельского хозяйства Туркменистана, отметил ключевой вклад ветеринарной службы Туркменистана в обеспечение здоровья животных, предотвращения распространения зоонозных заболеваний, а также безопасности продуктов животного происхождения.

Подход «Единое Здоровье» направлен на тесное сотрудничество между здравоохранением людей, защитой здоровья животных и охраной окружающей среды. Ветеринарная служба страны придаёт особое значение данному подходу и выполняет все необходимые мероприятия, способствующие устойчивому развитию ветеринарного сектора в регионе.

Общая цель вебинара — повысить потенциал государств-членов Евразийской экономической комиссии по внедрению подхода «Единое здоровье» для устранения угроз здоровью, возникающих на стыке животных, человека и окружающей среды. Конкретные цели:

Обмен опытом внедрения подхода «Единое здоровье» для укрепления безопасности в области здравоохранения в Республике Казахстан;

Содействие внедрению подхода «Единое здоровье» в других странах Центральной Азии;

Продвижение преимуществ Региональной лабораторной сети по устойчивости к противомикробным препаратам в пищевой промышленности и сельском хозяйстве в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Предоставление обновленной информации о предстоящих мероприятиях четырехстороннего альянса и возможностях для ускорения внедрения инициативы «Единое здоровье» в государствах-членах ЕЭК.

Вебинар организован совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией по охране здоровья животных (ВОЗЖ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).