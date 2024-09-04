По инициативе родителей для учеников туркмено-российской школы проведен тренинг по ПП

По инициативе родительского комитета для коллектива 9 класса Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина организован двухдневный тренинг по правилам оказания первой доврачебной помощи.

Тренинг проводили инструкторы Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана Айна Раджапова и Анастасия Беляева, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В программу тренинга вошли такие темы, как «быстрое оказание помощи и ее алгоритмы», «сердечно­лёгочная реанимация взрослых и детей», «непроходимость дыхательных путей» и многое другое.

Девятиклассники в ходе практических упражнений определяли степень той или иной травмы, учились оказывать помощь при инфаркте, инсульте, ожогах, отравлениях и даже укусах змей и животных.

По успешному завершению тренинга всем участникам были вручены сертификаты от Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, а также подарки от родителей.

Родительский комитет 9 класса туркмено­российской школы регулярно организовывает для ребят множество интересных познавательных встреч и путешествий.

Школьники уже побывали почти во всех известных исторических местах, посетив большинство городов Туркменистана. Теперь в планах родительского комитета – организовать поездку в Койтендагский заповедник (Лебапский велаят) и взойти на знаменитое плато динозавров, отмечает источник.