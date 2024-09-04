Перспективы сотрудничества обсудили послы Туркменистана и Филиппин в Японии

Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили при встрече посол Туркменистана в Токио А. Байрамов и посол Филиппин в Японии г-жа Милен Гарсия-Альбано.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в Маниле в августе этого года. В центре внимания были вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне, налаживания межпарламентского сотрудничества, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Стороны подтвердили свое намерение продолжать конструктивный диалог и укреплять двусторонние связи, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Японии.