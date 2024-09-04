О погоде в Туркменистане в первую неделю сентября – узнайте прямо сейчас

Погода в Туркменистане в первую неделю сентября остается по-прежнему летней: столбик термометра будет подниматься до +34 градусов, а в некоторых регионах даже до +37°C. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В Ашхабаде ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит: ночью от +16… +18 градусов до +20… +22 градусов, днём от +30… +32 градусов до +34… +36 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается малооблачная погода, температура воздуха: ночью от +13… +18 градусов до +18… +23 градусов тепла, днём от +27… +32 градусов до +31… +36 градусов.

В Балканском велаяте переменная облачность, температура воздуха будет колебаться от +19… +24 градусов до +22… +27 градусов +32… +37 градуса днём, в прибрежных этрапах велаята +28… +33 градусов.

В Марыйском велаяте переменная облачность, температура: ночью от +12… +17 градусов до +16… +21 градусов, днём будет от +27… +32 до +32… +37 градусов.

В Лебапском велаяте прогнозируется переменная облачность, температура воздуха: ночью от +12… +17 градусов до +17… +22 градусов, днём от +26… +31 градусов до +32… +37 градусов.