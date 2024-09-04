Объявлены лучшие футболистки чемпионата Туркменистана по футболу

По итогам чемпионата Туркменистана по футболу среди женских команд были определены обладательницы индивидуальных наград в различных номинациях, сообщает ФФТ.

Звание лучшего бомбардира получила Мария Чарыева, представляющая национальную сборную Туркменистана и ФК «Алтын Тач» из Ашхабада.

Шапери Дурдыева из ФК «Балкан» была признана лучшим нападающим чемпионата. Лучшим защитником турнира стала Халида Эшниязова, представляющая ФК «Олимп» из Мары.

Награду лучшего вратаря получила Эльнура Максютова из ФК «Мирас» (Туркменабат).

Напомним, чемпионский титул завоевала команда «Олимп» из Марыйского велаята. Второе место заняла команда «Алтын Тач» из Ашхабада, а третье – «Мирас» из Лебапского велаята. Команды «Балкан» и «Ашхабад» разделили четвертое и пятое места соответственно.