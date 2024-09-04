На Солнце заметили признаки «исключительно мощного» взрыва

Это событие произошло на стороне светила, невидимой с Земли, однако его последствия могут достичь нашей планеты. Согласно наблюдениям ученых, гигантское облако плазмы было выброшено из-за юго-восточного края Солнца со скоростью не менее 1,5 тысячи километров в секунду. Примечательно, что исследователи пока не обнаружили солнечных пятен, способных произвести столь сильный взрыв. Это привело их к предположению, что за видимым краем Солнца может находиться новый суперактивный регион, сообщает МИР24.

Несмотря на то, что вспышка произошла на обратной стороне светила, её последствия могут оказать влияние на Землю. Подобные солнечные явления способны вызывать геомагнитные бури, которые могут воздействовать на спутниковую связь и электрические сети, а также создавать впечатляющие полярные сияния. Учёные продолжают внимательно следить за развитием ситуации, так как появление нового суперактивного региона на Солнце может иметь значительные последствия для прогнозирования космической погоды и дальнейших исследований в области солнечной физики.

Дальнейшие наблюдения и анализ будут крайне важны для понимания полного масштаба и потенциальных последствий этого исключительного солнечного события.