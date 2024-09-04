Молодежная сборная Туркменистана по футболу проведет УТС в Испании

Молодежная сборная Туркменистана по футболу до 20 лет проведет учебно-тренировочный сбор в испанском городе Мурсия с 4 по 15 сентября в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии, сообщает ФФТ.

Команда под руководством главного тренера Довлетмурада Аннаева планирует сыграть два товарищеских матча: 7 сентября против сборной Уэльса и 9 сентября против сборной Фарерских островов.

Перед отъездом в Испанию сборная провела первые тренировки на прилегающих полях стадиона «Ашхабад».

Стоит отметить, что отборочные матчи Кубка Азии пройдут в конце сентября в Кыргызстане, где туркменская команда встретится с молодежными сборными Японии (25 сентября), Кыргызстана (27 сентября) и Мьянмы (29 сентября).

Туркменистан попал в группу «I» и имеет шанс выйти в финальную стадию Кубка Азии 2025 года, если займет первое место в группе или войдет в пятерку лучших команд, занявших вторые места. Финальный турнир, в котором примут участие 16 сборных, состоится в Китае с 6 по 23 февраля следующего года.

В состав молодежной сборной Туркменистана на сборы в Испании вошли 23 игрока:

Вратари:

Сейран Аширов («Ахал») и Давут Даватов («Ашхабад»)

Полевые игроки:

Энвер Аннаев, Хангельды Бердыев, Оразмурат Непесов, Магтымгулы Папыев (все – «Аркадаг»), Беглимухаммет Бекмурадов, Магтымберди Беренов, Бердимурат Данатаров, Гурбанмухаммет Эсенов, Гурбангельды Гараджаев, Ёлмаммет Гараджаев, Якубмухаммет Говшудов, Максат Ильмурадов, Ыслам Аннамурадов, Ыбрайым Амангельдыев, Бегенч Агаджумаев, Мекан Мухаммедов (все – «Ахал»), Исмаил Камбаров («Алтын асыр»), Дияргылыч Оразов, Керимберди Атаев (оба – «Алтын Тач»), Мекан Язмурадов, Батыр Бегенджов (оба – «Мерв»).

Тренерский штаб:

Довлетмурат Аннаев (главный тренер), Ходжалигурбан Овезов (тренер), Мердан Сапаров (тренер вратарей), Кемал Гурбанов (тренер по физподготовке).