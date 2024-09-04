В Туркменистане стартовал месячник безопасности дорожного движения

В Туркменистане начался ежегодный месячник под девизом «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни». Акция, приуроченная к началу нового учебного года, направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение внимания к безопасности всех участников дорожного движения.

Инициатива проведения месячника стала доброй традицией и отражает приоритеты государственной политики в области охраны жизни граждан. Особое внимание уделяется информированию пешеходов, число которых значительно увеличивается с началом учебного года, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Одним из первых мероприятий в рамках месячника стала акция, организованная Детской автошколой при Министерстве внутренних дел Туркменистана совместно с министерствами образования и здравоохранения, а также Молодёжной организацией Туркменистана имени Махтумкули.

Программа включала в себя выступления, посвященные важности соблюдения правил дорожного движения, музыкальные номера, а также интерактивные и практические занятия для школьников.

Проведение подобных мероприятий подчеркивает важность безопасности на дорогах для всех категорий участников движения – от маленьких пешеходов до опытных водителей. Месячник призван напомнить о необходимости быть более бдительными и внимательными на дорогах, особенно в период начала учебного года.