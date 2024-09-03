Рустам Минниханов поделился новым фото своего туркменского алабая Акдоста

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поделился новой фотографией своего верного четвероногого друга – туркменского алабая по кличке Акдост. На снимке пес лежит на песчаном берегу.

Акдост, или Акдус («Белый друг» в переводе с татарского), был подарен Минниханову президентом Международной ассоциации ахалтекинского конного спорта и Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердаром Бердымухамедовым в 2021 году. Тогда пес был еще щенком, а сегодня вырос в настоящего красавца-алабая.

Стоит отметить, что в начале этого года Акдус стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка». Глава Татарстана ранее уже делился фотографиями своего любимца в социальных сетях.

Под последними снимками Минниханов опубликовал четверостишье ветерана татарской детской литературы Бари Рахмата, в котором говорится о ностальгии по уходящему лету.