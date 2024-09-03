Президент Туркменистана вручил ключи от автомобилей директору новой военной школы

Вчера в рамках церемонии открытия Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева в Ашхабаде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вручил директору школы ключи от новых автомобилей. Об этом сообщает ТДХ.

Глава Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, генерал армии Сердар Бердымухамедов также сделал памятную запись в Книге почётных гостей военно-учебного заведения.

От имени преподавателей и курсантов, а также всех военнослужащих в адрес руководства Туркменистана была выражена глубокая признательность за всемерную заботу о молодёжи.

Ранее мы сообщали, что в Ашхабаде торжественно открыли комплекс зданий Специализированной военной школы.