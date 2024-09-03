Новый комплекс хякимлика Ашхабада располагает городским центром видеонаблюдения

В ходе участия в церемонии открытия нового комплекса хякимлика города Ашхабада, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил помещение городского центра видеонаблюдения и поинтересовался его работой.

Специалист хякимлика рассказал, что работа диспетчерского центра полностью автоматизирована.

Видеонаблюдение в парках, расположенных в Ашхабаде, осуществляется посредством компьютеров, оснащённых специальной современной программой. Это призвано способствовать дальнейшему обеспечению чистоты и благополучия в беломраморной столице, сообщает ТДХ.

Ранее мы сообщали, что при участии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прошла церемония открытия здания комплекса хякимлика города Ашхабада.