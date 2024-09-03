Новая военная школа в Ашхабаде оснащена лазерным тренировочным залом
Специализированная военная школа имени Бердымухамеда Аннаева, торжественно открытая вчера с участием Президента Туркменистана, располагает современными образовательными ресурсами для комплексной подготовки будущих военнослужащих.
В числе инновационных ресурсов при школе имеется лазерный тренировочный зал для отработки навыков стрельбы, а именно её точности и скорости.
Зал предназначен для групповых занятий. Здесь имеются отделения для хранения оружия и снаряжения и основная тренировочная площадка.
Для занятий используются головные повязки с лазерными сенсорами, электронное оружие, высокочувствительные средства защиты.
В группах, курсанты отрабатывают боевые манёвры среди искусственных препятствий, сообщает ТДХ.