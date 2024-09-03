Новая военная школа в Ашхабаде оснащена лазерным тренировочным залом

Специализированная военная школа имени Бердымухамеда Аннаева, торжественно открытая вчера с участием Президента Туркменистана, располагает современными образовательными ресурсами для комплексной подготовки будущих военнослужащих.

В числе инновационных ресурсов при школе имеется лазерный тренировочный зал для отработки навыков стрельбы, а именно её точности и скорости.

Зал предназначен для групповых занятий. Здесь имеются отделения для хранения оружия и снаряжения и основная тренировочная площадка.

Для занятий используются головные повязки с лазерными сенсорами, электронное оружие, высокочувствительные средства защиты.

В группах, курсанты отрабатывают боевые манёвры среди искусственных препятствий, сообщает ТДХ.