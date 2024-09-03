Кристина Берсенёва станет первой женщиной-судьей в истории туркменского футбола

С 4-го круга текущего чемпионата Туркменистана по футболу Кристина Берсенёва будет работать первой женщиной-судьей в истории туркменского футбола. Как сообщает пресс-служба ФФТ, Кристина начнет выполнять функции резервного арбитра на матчах Высшей лиги и Кубка Туркменистана. Берсенёва уже сделала первые шаги в этом направлении, выступив помощником резервного арбитра Мергена Аллабердиева на матче 21-го тура чемпионата Туркменистана между «Ахалом» и «Мервом» (2:0).

Кристина Берсенёва, которая в прошлом выступала за национальные сборные Туркменистана по футболу и футзалу, начала свою карьеру в судействе всего два года назад. После успешной сдачи экзаменов и опыта работы помощником судьи, она теперь будет официально задействована в роли арбитра на крупнейших турнирах страны. Ее путь в футболе начался в 14 лет в Марыйском велаяте под руководством Мурада Байрамова, а возвращение в спорт в 2018 году стало возможным благодаря усилиям Камиля Мингазова, главного тренера женской сборной Туркменистана.

В международной практике женщины-арбитры уже имеют значительные достижения: например, в Германии с 2017 по 2020 год встречи Бундеслиги судила Бибиана Штайнхаус, а на чемпионате мира в Катаре в 2022 году впервые в истории мужских чемпионатов мира работала исключительно женская команда арбитров. ФИФА активно поддерживает участие женщин в судействе мужских матчей, и назначение Кристины Берсенёвой на ключевые матчи Туркменистана служит ещё одним шагом к инклюзивности и равенству в спортивном судействе.