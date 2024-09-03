Исследование показало, что мамы малышей до 6 лет чувствуют себя уставшими с самого утра

Новый опрос, проведенный среди почти двух тысяч мам с детьми до 6 лет, выявил, что большинство из них (две трети участниц) ощущают физическое и эмоциональное истощение уже с самого начала дня, сообщает Mail.ru со ссылкой на moms.com.

Целью исследования было глубже изучить причины родительской усталости. Выяснилось, что 62% мам чувствуют психологическое давление из-за нереалистичных ожиданий, которые, по их мнению, предъявляет им общество. Почти половина опрошенных (47%) признались, что им необходимы похвала и поддержка окружающих, чтобы чувствовать себя хорошими родителями.

Кроме того, 28% мам сообщили, что постоянно ощущают, будто их воспитание детей оценивается окружающими. При этом образ материнства, транслируемый в СМИ, зачастую далек от реальности. По мнению 73% участниц исследования, воспитание маленьких детей оказалось самым трудным периодом в их жизни.