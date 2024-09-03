В Туркменистане начали выпуск детского питания под маркой AMC из Аркадага

Медицинский кластер города Аркадаг (Arkadag Medisina Klasteri) расширяет ассортимент производимой продукции, начав выпуск детского питания. Теперь под торговой маркой AMC производятся богатые микроэлементами каши, такие как рисовая каша, рисовая каша с бананом, манная каша с мёдом и каша из семи злаков. Эти продукты рекомендованы медицинскими специалистами для детей с шестимесячного возраста, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Созданный по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, Медицинский кластер города Аркадаг играет важную роль в производстве импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции медицинского назначения. Все производственные процессы соответствуют международным стандартам качества и экологическим требованиям.

На сегодняшний день потребность медицинских учреждений Туркменистана в одноразовых медицинских изделиях, постельном белье, халатах и бахилах полностью удовлетворена благодаря продукции Медицинского кластера. Вся продукция проходит строгую экспертизу в лабораториях Санитарно-эпидемиологической службы города Аркадаг и столичного Центра общественного здоровья и питания, которые недавно получили сертификаты соответствия системы качества TDS ISO 9001.

Для родителей, ищущих качественное детское питание, продукция AMC станет отличным выбором, обеспечивая здоровье и развитие малышей.