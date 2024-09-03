В Туркменистане внедрена цифровая система управления школами E-mekdep

Инновационный информационный центр Министерства образования Туркменистана запустил цифровую систему управления школами E-mekdep. Эта система предлагает электронный дневник учащегося, предоставляя онлайн информацию о его оценках, посещаемости, расписании уроков, изученных темах, домашних заданиях, заметках учителя и поручениях, сообщает официальный сайт Министерства образования Туркменистана.

Система E-mekdep предоставляет родителям полезные возможности для эффективного контроля за учебой своих детей и поддержки их образования. Например, информация о посещаемости занятий доступна в любое время, будь то на работе или дома, в режиме реального времени через SMS или цифровые уведомления в мобильном приложении E-mekdep.

Оценки учащихся анализируются с помощью специальных программ, устройств и алгоритмов системы E-mekdep, что позволяет легко определить, к каким предметам у ученика больше всего интереса.

В настоящее время система E-mekdep внедрена во всех школах Ашхабада и Аркадага, а также ведутся работы по ее внедрению в школах других велаятов.

– Стоит отметить, что система E-mekdep внедряется в образовательных системах всех развитых стран мира. Это позволяет организовать обучение в образовательных учреждениях с использованием самых современных методов и установить цифровую связь между образовательным учреждением и учеником. В отличие от аналогичных платформ в других странах, система E-mekdep предлагает модуль анализа личного образовательного пути ученика, – отмечает источник.

Работы по внедрению системы E-mekdep начались в 2021 году, и с тех пор она прошла испытания в нескольких школах и была доведена до совершенства. Полное внедрение системы с нового учебного года позволит значительно повысить качество образования в школах.

В настоящее время мобильное приложение E-mekdep можно скачать в Google Play или App Store.