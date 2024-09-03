В Москве пройдет концерт, приуроченный к VIII фестивалю «Звуки дутара»

В Москве, в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств 15 сентября в 16.00 состоится концерт «Навстречу VIII фестивалю “Звуки дутара”». В концерте выступят члены жюри фестиваля и лауреаты музыкальных состязаний разных лет.

Сам VIII Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова будет организован с 28 октября по 3 ноября.

В прошедших фестивалях приняло участие более 1000 музыкантов-исполнителей, а также хореографические и хоровые коллективы из Армении, Азербайджана, Гватемалы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Южной Кореи, Японии и других стран.

Оргкомитет фестиваля напоминает, что до 1 октября продолжается приём заявок на следующие творческие конкурсы:

Конкурсы проходит в онлайн и офлайн форматах.