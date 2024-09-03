Встреча таможенных экспертов Туркменистана и Узбекистана прошла в Туркменабате

В Туркменабате, в здании Лебапской велаятской таможни прошла рабочая встреча экспертов Туркменистана и Узбекистана по сопоставлению данных таможенной статистики взаимной торговли товарами. Об этом сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана.

Стороны обсудили методологии формирования данных статистики внешней торговли товарами, применяемых таможенными службами обеих стран, а также провели сопоставление данных таможенной статистики внешней торговли по направлениям «экспорт Узбекистана — импорт Туркменистана» и «импорт Узбекистана — экспорт Туркменистана» по итогам 2023 года.

Встреча была организована в рамках Протокола между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле от 14 июля 2022 года, отмечает источник.