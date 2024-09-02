Торжественно открылся новый комплекс хякимлика города Ашхабада

Сегодня при участии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прошла церемония открытия здания комплекса хякимлика города Ашхабада, сообщает ТДХ.

В облике комплекса использованы лучшие традиции национального зодчества, которые гармонично сочетаются с современными тенденциями архитектуры и дизайна.

В многоэтажном здании имеются более 110 рабочих кабинетов со всеми удобствами, конференц-зал на 300 мест, столовая на 120 мест, а также технические сооружения.

Оснащение рабочих кабинетов оборудованием, необходимым для эффективной работы сотрудников, в том числе компьютерами, мебелью и другими соответствующими средствами, полностью отвечает предъявляемым требованиям в этой сфере, отмечает источник.