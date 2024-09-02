Президент Туркменистана поздравил школьников, студентов, учителей и работников системы образования

По случаю Дня знаний и студенческой молодёжи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлением к школьникам, студентам, учителям и работникам системы образования страны.

«От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, который сплачивает наше общество и воодушевляет нас на грандиозные достижения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также с началом нового, 2024-2025 учебного года!», — сказано в Обращении.

Сегодня, когда Туркменистан устремлен вперёд по пути прогресса, преобразований и созидания, в стране успешно проводятся в жизнь государственные программы по реформированию отечественной сферы образования, отметил Президент.

По случаю Дня знаний и студенческой молодёжи года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» первоклассникам, которые только входят в мир знаний, на память дарят персональные компьютеры Bilimli, в сёлах и городах страны проходят церемонии открытия новых школ и детских садов.

«Мы и впредь будем уделять особое внимание решению вопросов доведения нашей системы образования до международного уровня, создания всех условий для гармоничного развития молодёжи и расширения её кругозора», — подчеркнул глава государства.

Ко Дню знаний и студенческой молодёжи также приурочены открытие в Ашхабаде нового комплекса зданий Специализированной военной школы, которая носит имя Бердымухамеда Аннаева.

Торжественно откроется общеобразовательная средняя школа имени Махтумкули на 540 мест в дайханском объединении «Эргеша Султанова» района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан, отмечено в Обращении.

Принимая Концепцию совершенствования методики обу­чения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года, с 2024-2025 учебного года дан старт новым образовательным реформам, которые опираются на передовую мировую практику и национальные принципы системы образования.

Ещё раз от всей души поздравив школьников, студентов, учителей и работников системы образования, напутствовав их на успешную учебу и работу, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших успехов в учёбе и труде, а также семейного благополучия, сообщает ТДХ.